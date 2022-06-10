В Маріуполі місцеві мешканці отримують “гумдопомогу” від окупантів: з чого вона складається (фото)

В Маріуполі місцеві мешканці отримують “гумдопомогу” від окупантів: з чого вона складається (фото)

В Маріуполі місцеві мешканці отримують “гуманітарну допомогу” від окупантів у кількості двох пачок макаронів, консерви та згущеного молока.

“Гумдопомога” передбачена на одну людину на місяць.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав заступник міського голови Петро Андрющенко.

Як стало відомо, пакет “гумдопомоги” від рашистів складається з двох пачок макаронів, двох кілограмів борошна, перлової крупи, пошоняної крупи, чотирьох банок рибної консерви, двох банок згущеного молока, чотирьох банок м’ясної консерви, трьох пакетів цукру по 0,75 кілограма.

Крім того, окупанти кладуть у пакети два рулони туалетного паперу, одне упаковання станків для гоління, одне упаковання жіночих прокладок, одне мило, одну банку шампуня, пральний порошок та зубну пасту.

“Де-факто, через черги такий пакунок отримує кожен четвертий зі 130 тисяч маріупольців. Найбільше, всю турботу демонструє пральний порошок для машинного прання в місті, де немає ані електрики, ані водопостачання. Така вона - реальна турбота росії”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що російські командири продають пайки своїх солдатів, тому ті продовжують їсти собак.

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