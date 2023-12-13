В Маріуполі місцеві мешканці замерзають у квартирах без опалення: що про це відомо

В тимчасово окупованому Маріуполі частина місцевих мешканців досі залишається без опалення через зупинку котельні.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міськради.

Як зазначається, у тимчасово окупованому місті багато будинків досі не мають тепла. Крім того, додалася аварійна зупинка котельні "Західна", яка опалює більшу частину Центрального району. Через це без тепла залишились ще додатково тисячі маріупольських родин.

"На запитання, коли запустять, відповідь може очікувати через добу, а може і більше, інформації немає. На вулиці мінус, а опалення ми не маємо… Питання до моргуна, як так?А як же 90% котелень готових до роботи? Зламалися чи бюджет на їхнє відновлення сперли?" - пишуть в соцмережах обурені маріупольці.

В міськраді також додали, що котельна “Західна” виходить з ладу вже не вперше з моменту запуску у листопаді.

“Загарбники так і не змогли налагодити нормальну роботу критичної інфраструктури. Котельні були не підготовлені, інженерні мережі не замінені, а аварійні будинки – не здатні "приймати" тепло. Жителі масово скаржаться не на відповідний рівень температури у будинках, постійні аварії на мережах та відключення”, - підкреслили в міськраді.

Нагадаємо, що окупанти раптово взялися відновлювати всі оборонні споруди довкола Маріуполя.

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