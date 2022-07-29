В Маріуполі місцеві мешканці змушені жити на вулиці, бо окупанти зносять їхні домівки

В окупованому росіянами Маріуполі місцеві мешканці змушені влаштовувати свій побут просто неба.

В Маріуполі, який тимчасово окупували російські прибічники Путіна, місцеві мешканці змушені жити на вулиці, бо злочинці зносять їхні домівки.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, місцеві мешканці, які жили в районі колишнього кінотеатру “Савона” влаштовують свій побут просто неба, поки окупанти “годують” їх обіцянками.

“Поки окупанти сиплють обіцянками та красивими тезами про “маневрене житло”, маріупольці облаштовують після знесення домів нові квартири в беседках просто неба”, - наголосив Петро Андрющенко.

Також він додав, що окупанти виставили неймовірну вартість за перепоховання. Коштує вона до 35 тисяч гривень.

“В той самий час так звані МВС та МЧС відмовляються взагалі вивозити тіла померлих від природних причин безкоштовно. Тому одинокі люди після смерті залишаються в квартирах та домівках. Прямо на зараз за адресою вул. Троїцька 71 квартира 69 четвертий день в замкненій квартирі перебуває труп людини. При повному ігноруванні влади окупантів”, - розповів радник міського голови.

Нагадаємо, що у прифронтовому селі на Миколаївщині обстріли і смерті сусідів стали для мешканців буденністю.

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