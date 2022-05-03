В Маріуполі на території Азовсталі загинув патрульний Данило Сафонов (фото)

На території заводу Азовсталь в Маріуполі загинув патрульний Данило Сафонов.
Чоловік захищав місто с першого дня війні Росії проти України.
Про це з посиланням на керівника патрульной поліції Маріуполя Михайла Вершинін, пише “Громадське”.
Як повідомляється, поліцейський загинув 2 травня об 11 годині дня на території заводу “Азовсталь”. Разом із хлопцем загинули ще двоє його побратимів, які разом виконували бойове завдання - вони потрапили під мінометний обстріл.
“Хороший світлий хлопець, виконував свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк”, — сказав Михайло Вершинін.
Відзначимо, що російські окупанти 3 травня почали штурмувати “Азов”. Заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар просить вивезти звідти тіла загиблих, а також поранених та цивільних людей.
Нагадаємо, що росіяни вимагають обмінювати цивільних українців на своїх військових.
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