В Маріуполі настав останній день українського підприємництва: росіяни хочуть почати викрадати місцевий бізнес

В окупованому Маріуполі настав останній день українського підприємництва.
Люди, які станом на 1 липня не отримають реєстрацію “молодої республіки”, втратять свій бізнес.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, все майно українців окупанти можуть вилучити та передати у власність “молодої республіки”.
“Навіть у вуличних торговців. Вже на цьому тижні окупанти планують відповідні рейди по стіхійних ринках задля виявлення “порушнків”. Хоча, насправді, для запуску проекту “можем порешать” від Євгена Бодягіна - заступника голови окупаційної адміністрації Маріуполя, та його спільника Фтіца - керівника окупаційної районної адміністрації Центрального району”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер.
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