В Маріуполі окупанти намагаються відновити залізничну колію, щоб постачати на Донеччину зброю

В окупованому Маріуполі самопроголошена влада намагається якнайшвидше відновити залізничну колію.
Вона їм потрібна для повноцінного відновлення роботи маріупольського порту.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
“Запуск залізниці значно спростить логістику по доставці товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецькій області. Також залізниця прискорить вивезення пограбованого по окупованих територіях. Тому й поспішають”, - розповів Петро Андрющенко.
Він також додав, що зараз окупанти відновлюють залізничну частину вздовж “Азовсталі”. Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу “Маріуполь” вже майже в робочому стані.
Нагадаємо, що окупанти на тимчасово захоплених територіях пропонують роботу українцям, а платити обіцяють “їжею”.
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