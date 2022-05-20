В Маріуполі окупанти намагаються запустити освітній процес і запроваджують російські стандарти та програми навчання

В Маріуполі російські окупанти влаштували зібрання вчителів. Їх вони примушують до співпраці в освітньому процесі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як стало відомо, протягом травня окупанти запустили в місті чотири школи - по одній в кожному районі. Якщо вчителя відмовляються співпрацювати з військовими злочинцями - їм погрожують “негативними” наслідками: від фільтраційних таборів до обмеження “гуманітарної” допомоги.

“З вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми. В рамках “адаптації” малих маріупольців до переходу на російські програми в школах будуть викладати всього три предмети – російська мова/література; історія росії, математика. Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови”, - наголосив Петро Андрющенко.

Він також додав, що згодом виявилося, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику.

Нагадаємо, шо незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж житиме Путін.

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