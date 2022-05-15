В Маріуполі окупанти незаконно привласнюють рухоме та нерухоме майно українців

В Маріуполі, який тимчасово окупували російські війська, незаконно привласнюють рухоме та нерухоме майно українців.

Крім іншого, влада так званої “ДНР” викрадає навіть залізничний транспорт.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, з 14 травня окупаційна влада “постановою ДНР” викрадає у місцевих мешканців під виглядом "націоналізації" все майно. У перелік увійшло не тільки рухоме і нерухоме майно, а й залізничний транспорт, електроенергетика та водопостачання.

“Офіційне мародерство в дії. Наступним кроком буде передання “націоналізованого” майна у власність росії. Цікава деталь. Мова йде не лише про державну або комунальну власність. Мова йде про власність фізичних та юридичних осіб. Деталь, яка краще за тисячу слів відкриває правду про “народ Донбасу”. Маріуполь на власні очі на жаль бачить початок СРСР в Україні”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що Росія проводить приховану мобілізацію в ОРДЛО. Чоловіків відправляють на передову, стосовно жінок - збирають дані.

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