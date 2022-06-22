В Маріуполі окупанти почали будувати модульні будинки: стало відомо навіщо

В Маріуполі російські окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків.
Роботи росіяни проводять в районі приміської автостанції.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
“Окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків. Знов те саме, але тепер в районі приміської автостанції - виїзд в бік Мангуша. Вся лінія оборони росіян у підсумку прикрита “живим щитом” цивільних маріупольців. Безстрашна друга армія світу, ага”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли всі населені пункти Луганщини. Зруйновані майже пів сотні житлових будинків.
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