В Маріуполі окупанти почали друкувати пропагандистські “бойові листки”

В Маріуполі російські окупанти запустили друкарський верстат, щоб видавати пропагандистську пресу.

Сам верстат належить редакції “Приазовський робочий”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти сьогодні, 10 травня, випустили перший тираж “бойового листка”.

“Окупанти запустили печатний станок, що належить редакції “Приазовський робочий”. Сьогодні перший випуск окупаційного бойового листка пішов до людей. Буде чим розпалювати багаття на вулиці для приготування їжі”, - підкреслив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти змушують вихователів дитсадків та працівників банків їхати з Донецька до Маріуполя.

Читайте також: