В Маріуполі окупанти почали “націоналізувати” безхазяйну техніку

Російські окупанти в Маріуполі почали “націоналізувати” безхазяйну техніку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

Як стало відомо, всі автівки, які окупанти знайшли в місті - пошкоджені внаслідок обстрілів і цілі - та почали їх звозити на майданчик ринку “Азовський”.

“Повідомляють, що це вважається за початок обліку “знахідок”. Якщо власники не з’являться протягом місяця (фактично до 01.07) всі автівки будуть визнані власністю “молодой республики”. Другий крок після обліку нерухомості до повного розкрадання майна маріупольців. Того, що дивом залишилось після авіабомб, “Градів” та “Смерчів”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти завдали авіаудару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою.

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