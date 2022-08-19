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В Маріуполі окупанти почали розбирати на металобрухт комбінат імені Ілліча (відео)

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В Маріуполі окупанти почали розбирати на металобрухт комбінат імені Ілліча (відео)

Фото: Associated Press

В окупованому росіянами Маріуполі військові злочинці РФ почали розбирати на металобрухт комбінат імені Ілліча.

В Маріуполі російські окупанти почали розбирати на металобрухт Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, 19 серпня над комбінатом піднявся дим. Це може свідчити про те, що почався розпил крупногабаритного металобрухту та шлаку. 

“При тому продовжують годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу. Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт. Який досі не під санкціями. Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна. Який третій день строчить в Маріуполі з кураторами з росіі”, - розповів Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік вбив рідну матір - завдай їй понад 250 ударів ножем.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
936
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