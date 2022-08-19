В Маріуполі окупанти почали розбирати на металобрухт комбінат імені Ілліча (відео)

В Маріуполі російські окупанти почали розбирати на металобрухт Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, 19 серпня над комбінатом піднявся дим. Це може свідчити про те, що почався розпил крупногабаритного металобрухту та шлаку.

“При тому продовжують годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу. Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт. Який досі не під санкціями. Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна. Який третій день строчить в Маріуполі з кураторами з росіі”, - розповів Петро Андрющенко.

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