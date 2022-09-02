В Маріуполі окупанти посеред зруйнованого кварталу почали відбудовувати дитячий садочок

Російські окупанти посеред зруйнованого кварталу в Маріуполі почали відбудовувати дитячий садочок.

В окупованому росіянами Маріуполі посеред зруйнованого кварталу почали відбудовувати дитячий садочок.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, відбудовувати навчальний заклад окупанти почали на вулиці Новоросійська Приморського району.

“Посеред зруйнованого кварталу росіяни почали відбудовувати дитячий садочок ударними темпами. То ж малечу чекає прекрасна картина реальності росії. Руїни. Тут навіть складно додати сарказму та люті більше, аніж вже є в реалі”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що Маріупольський університет на базі київського вишу почав навчання.

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