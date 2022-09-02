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В Маріуполі окупанти посеред зруйнованого кварталу почали відбудовувати дитячий садочок

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В Маріуполі окупанти посеред зруйнованого кварталу почали відбудовувати дитячий садочок

Фото: Associated Press

Російські окупанти посеред зруйнованого кварталу в Маріуполі почали відбудовувати дитячий садочок.

В окупованому росіянами Маріуполі посеред зруйнованого кварталу почали відбудовувати дитячий садочок.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, відбудовувати навчальний заклад окупанти почали на вулиці Новоросійська Приморського району. 

“Посеред зруйнованого кварталу росіяни почали відбудовувати дитячий садочок ударними темпами. То ж малечу чекає прекрасна картина реальності росії. Руїни. Тут навіть складно додати сарказму та люті більше, аніж вже є в реалі”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що Маріупольський університет на базі київського вишу почав навчання.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1556
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