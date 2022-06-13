В Маріуполі окупанти роблять перепоховання загиблих в братську могилу в Мангуші

В Маріуполі окупанти роблять перепоховання загиблих в братську могилу в Мангуші

В окупованому Маріуполі військові злочинці РФ роблять перепоховання загиблих в братську могилу в Мангуші.

У той же час питанням щодо холери окупанти не переймаються, проте запевняють, що “ситуація під контролем”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему з перепохованням заглибних, які захоронені по дворах багатоповерхівок. Більшість перепоховань робиться в братській могилі в Мангуші, через це умовно офіційна процедура займає від 8 до 10 діб проходження по бюрократичних колах пекла так званого “днр” та їх похоронної служби”, - розповів Петро Андрющенко.

Він також додав, що окупанти не встановлюють причину смерті громадян. У той же час жодних офіційних даних про рівень та причини смерті в Маріуполі немає.

“Окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів. Разом з тим спостерігаємо тенденцію збільшення захоронень по дворах та підготовки нових могил мешканцями. Щодня на імпровізованих кладовищах з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але носять ненасильницький характер. В питанні епідемії можемо лише сподіватись, що ризик залишиться ризиком. Нажаль, але поки так”, - наголосив радник міського голови.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили ще дві атаки росіян на Бахмутському напрямку.

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