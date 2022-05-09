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В Маріуполі окупанти штурмують "Азовсталь": зосередились на підриві моста

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В Маріуполі окупанти штурмують "Азовсталь": зосередились на підриві моста

Associated Press

В Маріуполі російські окупанти продовжили штурмувати територію “Азовсталі”.

Військові злочинці РФ зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти намагаються максимально відрізати українських військових від можливості вийти з “Азовсталі”.

Поки одні окупанти вишагують з простирадлом простектами Маріуполя, інші продовжують штурм “Азовсталі”. Пекло продовжується. Щиро сподіваюсь, що наших Героїв вдасться врятувати. Ми всі у невідкладному боргу перед ними”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що на Закарпатті троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон.

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