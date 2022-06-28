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В Маріуполі окупанти крадуть залишки головного фонтана (відео)

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В Маріуполі окупанти крадуть залишки головного фонтана (відео)

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

В окупованому Маріуполі росіяни крадуть залишки головного фонтана в сквері біля Драматичного театру.

Туди звезли важку техніку, яка розбирає фонтан та відправляє його в Донецьк.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“Тепер мародерство називають реконструкцією. Однак сама установка, що вже демонтована, та безпосередньо форсунки фонтана, що демонтують зараз, відправляють в Донецьк. Така вона - російська контрибуція у виконанні донецьких гауляйтерів”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі під час розбирання завалів підірвалися двоє хлопців.

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