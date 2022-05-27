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В Маріуполі окупанти за добу вивезли до фільтраційного табору практично три сотні осіб - радник міського голови

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В Маріуполі окупанти за добу вивезли до фільтраційного табору практично три сотні осіб - радник міського голови

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Російські окупанти за минулу добу, 26 травня, вивезли до фільтраційного табору практично три сотні маріупольців.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в село Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей. Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що Зеленський назвав умову для закінчення війни в Україні за лічені тижні.

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