В Маріуполі окупанти за добу вивезли до фільтраційного табору практично три сотні осіб - радник міського голови

Російські окупанти за минулу добу, 26 травня, вивезли до фільтраційного табору практично три сотні маріупольців.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
“За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в село Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей. Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що Зеленський назвав умову для закінчення війни в Україні за лічені тижні.
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