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В Маріуполі окупанти збили власний безпілотник, бо подумали, що це "Точка У"

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В Маріуполі окупанти збили власний безпілотник, бо подумали, що це "Точка У"

Фото: Associated Press

В окупованому Маріуполі росіяни збили власний безпілотник. Виправдовувати це окупанти намагаються тим, що начебто вони збили “Точку У”.

В Маріуполі окупанти збили власний безпілотник, але намагаються це приховати та виправдовуються тим, що наче знищили “Точку У”.

Про це на свой сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

Як стало відомо, безпілотник окупанти збили на ділянці між Лівобережним районом та Калинівкою. 

“Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км. Від лінії фронту на північний схід в напрям Вугледару. HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що на Запоріжжі окупанти тікають від війни, відомо про 60 дезертирів.

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