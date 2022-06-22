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В Маріуполі окупанти зносять багатоповерхівки, а людей виганяють на вулиці

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В Маріуполі окупанти зносять багатоповерхівки, а людей виганяють на вулиці

Фото: Associated Press

В окупованому Маріуполі військові злочинці РФ зносять будинки, які ж самі розстрілювали з танків та артилерії. 

Зараз росіяни концентруються на Лівобережному районі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, всі багатоповерхівки по вулиці Меотіди будуть знесені. Людей, які там мешкають, виганяють на вулицю, також не дають можливості забрати свої речі.

“Проте самі російські мчсники не нехтують мародерством. Пошуком загиблих під завалами ніхто не займається, але за хабар можуть окремо пошукати за вказаною адресою. Смерть і руйнація на кожному кроку російських окупантів”, - наголосив петро Андрющенко.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу пляжу на Донеччині є загиблі та поранені.

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