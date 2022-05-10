В Маріуполі окупанти знову бомблять завод "Азовсталь" (відео)

В Маріуполі окупанти знову бомблять завод "Азовсталь" (відео)

В Маріуполі на заводі “Азовсталь”, де перебувають понад 100 мирних мешканців міста, чутно вибухи.

Російські окупанти проводят авіабомбардування.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. “Азовсталь”. Прямо зараз (вдень 10 травня, - ред.). Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу перед захисниками Маріуполя”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо,що на "Азовсталі" перебувають понад тисяча військових, з них багато поранених.

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