В Маріуполі основний контроль над містом здійснюють “волонтери” з Росії - радник міського голови

В Маріуполі основний контроль над містом здійснюють “волонтери” з Росії - радник міського голови

В Маріуполі основний контроль над містом здійснюють “волонтери” з Росії. Саме вони контролюють гуманітарний процес: від раздачи громадянам необхідного до проведення фільтраційних процедур.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Вчора (18 травня, - ред.) саме після візиту чеченської діаспори в місті провели ротацію “волонтерів”. Цікава деталь, яку важко назвати співпадінням. Продовжуємо фіксувати політичні процеси в середині. Ніякої довіри навіть до колаборантів немає. Це ще раз підтверджує очікування щодо “розхідного матеріалу” і після спроби інтеграції / анексії напряму в росію, вони раптово зникнуть”, - розповів Петро Андрющенко.

Також він додав, що міісцеві надіслали йому відео того, як окупанти спілкуються з маріупольяцямі і в чому насправді полягає їх волонтерська роль - прибирати трупи собак.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що голова партії "Голос" Кіра Рудик не бере участі в перемовинах щодо евакуації бійців з "Азовсталі".

Читайте також: