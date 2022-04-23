"В Маріуполі оточення, окупанти стріляють з усього, з чого можуть": Зеленський про один із найскладніших днів на фронті

"В Маріуполі оточення, окупанти стріляють з усього, з чого можуть": Зеленський про один із найскладніших днів на фронті

Сьогодні один із найскладніших днів на фронті. Маріуполь в оточенні, а ворог стріляє і з моря, і з суші, і з танків, і з артилерії.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній день одним із найскладніших днів на фронті. Ворог стріляє з усього, з чого може.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"От зараз в Маріуполі оточення. Сьогодні один із найскладніших днів, підготовка. Сьогодні вони стріляють і з моря, і з суші, і з усього. З танків, з артилерії, з усього чого можуть. В мене останній сигнал, що вони готують удари був годину тому, від азовців, які там. Як тільки ми зможемо туди дійти - ми дійдемо, а поки ми пропонуємо, як будь-які цивілізовані люди гуманітарне вирішення цього питання", - зазначив він.

За словами президента, Україна пропонує обмін звичайних людей, обмін поранених.

"Обмін людей, які загинули ми не пропонуємо, тому що там є загиблі люди, а їх загиблі люди їм не потрібні, вони їх залишили. Ми хочемо просто вивезти наших загиблих людей. І до обміну наших військових, які захищають Маріуполь, ми також готові, ми це запропонували", - зазначив він.

Також Зеленський заявив, що якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум в нових псевдореспубліках - Україна вийде з будь-яких перемовних процесів.

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