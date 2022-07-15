В Маріуполі під час жорстоких боїв з росіянами українські захисники знищили понад шість тисяч окупантів

Захисники Маріуполя під час боїв з російськими окупантами знищили кілька тисяч військових злодіїв РФ.
В Маріуполі під час жорстоких боїв з росіянами українські захисники міста знищили понад шість тисячі окупантів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
Враховуючи кількість нових моргів в Маріуполі, більшість яких відведена цивільним людям, а части - військовим, стало можливо вирахувати, скільки окупантів загинуло в боях з “Азовцями”.
За даними радника міського голови, мертвих окупантів та їхню агентуру розміщують в приміщенні ринку “Азовський”. Там росіян “складають” в холодильниках для зберігання м’яса.
“Тут завезли близько чотирьох тисяч тіл росіян в травні-червні. Трупи російських солдатів з боку наступу Запорізької області, що позбирали на полі бою. Їх щоденно малими партіями по 30-50 тіл вивозять в бік Новоазовська та росії. Підтверджено, що Героїчний Гарнізон Маріуполя знищив щонайменше 6,5 тисяч живої сили окупантів. Пам’ятайте - ми всі у невідплатном боргу у Героїчного Гарнізона Маріуполя”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагалаємо, що ЗСУ за допомогою HIMARS знищили вже понад 30 логістичних воєнних об'єктів окупантів.
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