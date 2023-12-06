В Маріуполі після вибухів здійнялася пожежа – фото, відео

В Маріуполі пролунали вибухи та сталася пожежа.
У тимчасово окупованому Маріуполі 6 грудня у Центральному та Кальміуському районах пролунали вибухи. Крім того, в районі комбінату ім. Ілліча почалася пожежа.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Гучно. Центральний та Кальміуський район відчувають прихід Святого Миколя на День ЗСУ. Деталі з'ясовуємо", - написав він, додавши, що окупанти вже вигадали так звану "роботу ВКС" замість "роботи ППО".
Окрім вибухів, неподалік від ММК ім. Ілліча, почалась пожежа.
"Здавалось, до чого тут сьогоднішні вибухи?" - зазначив радник мера.
Нагадаємо, у Бердянську вранці 6 грудня пролунав потужний вибух.
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