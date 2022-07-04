В Маріуполі почали обвалюватися багатоповерхівки, по яким завдавала ударів армія РФ

В окупованому росіянами Маріуполі почали обвалюватися багатоповерхівки, по яких завдавала ударів армія РФ.
Один з будинків обвалився напередодні - в його підвалі перебувала жінка.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, перший будинок 3 липня обвалився на вулиці Зеленського, 30. У підвалі будівлі перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала.
“Причина обвалів: повні підвали води через експерименти з водопостачанням. Вода добиває те, що почали бомби окупанти. В Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що окупанти дозволяють збирати врожай у Маріуполі лише тим, хто співпрацює з ними.
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