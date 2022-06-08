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В Маріуполі триває розбір завалів багатоповерхівок: знаходять сотні тіл загиблих

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В Маріуполі триває розбір завалів багатоповерхівок: знаходять сотні тіл загиблих

Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому росіянами Маріуполі продовжуються розбір завалів багатоповерхівок.

З під завалів витягають до 100 тіл загиблих. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, роботи зараз проводяться на зруйнованих п’яти багатоповерхівках. Під кожним домом дістають з під завалів від 50 до 100 тіл загиблих.

“Найбільше в підвалах та під'їздах так званих “хрущовок”. Трупи звозять вантажівками в морг біля “Метро” або на колишню базу “Щирого кума” на Лівобережжі. Якщо тіла не в муміфіцированому стані - везуть прямо на один з двох полігонів для сміття.  Нескінчений караван смерті”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що маріупольці записуються у чергу на кілька днів наперед, аби отримати їжу.

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