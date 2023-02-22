В Маріуполі пролунав вибух на складах окупантів: росіяни з переляку підняли авіацію

В Маріуполі пролунав вибух. "Приліт" зафіксовано в районі морського порту.
У тимчасово захопленому Маріуполі 22 лютого пролунав потужний вибух у складі з БК окупантів.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Прямо зараз приліт по БК окупантів в районі морського порту. Гарні новини продовжуються", - пише місцева влада.
Крім того, інформацію щодо влучання підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Порт 18 причал склад 3 - приліт підтверджуємо", - уточнює Андрющенко.
Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті знищили три табори підготовки мобілізованих росіян, однак там досі залишаються близько 40 тисяч ворогів.
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