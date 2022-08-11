В Маріуполі співробітники Міськводоканалу влаштували бунт: що стало причиною

В окупованому росіянами Маріуполі співробітники Міськводоканалу влаштували бунт.
В Маріуполі, який окупували росіяни, співробітники “водоканалу” влаштували бунт. Причиною стала відсутність заробітної плати.
Про це повідомили в пресслужбі Маріупольскої міської ради.
Як стало відомо, співробітники відмовляються виходити на роботу - вони вимагають обіцяну окупантами заробітну плату.
“Окупанти прорахувалися - вони звикли до рабського менталітету росіян. Але маріупольці мають гідність та звикли до поваги їх праці. Бо в українському Маріуполі вони отримували регулярну та високу зарплату за свою роботу на благо міста. Цинізм та неповага не пройдуть”, - наголосили в міськраді.
Нагадаємо, що у тимчасов окупованому Маріуполі російсійські загарбники залишають вибухонебезпечні предмети по всьому місту.
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