Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Маріуполі співробітники Міськводоканалу влаштували бунт: що стало причиною

Дата публікації
Перегляди
1222
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Маріуполі співробітники Міськводоканалу влаштували бунт: що стало причиною

Фото: Associated Press

В окупованому росіянами Маріуполі співробітники Міськводоканалу влаштували бунт. 

В Маріуполі, який окупували росіяни, співробітники “водоканалу” влаштували бунт. Причиною стала відсутність заробітної плати.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольскої міської ради.

Як стало відомо, співробітники відмовляються виходити на роботу - вони вимагають обіцяну окупантами заробітну плату.

“Окупанти прорахувалися - вони звикли до рабського менталітету росіян. Але маріупольці мають гідність та звикли до поваги їх праці. Бо в українському Маріуполі вони отримували регулярну та високу зарплату за свою роботу на благо міста. Цинізм та неповага не пройдуть”, - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, що у тимчасов окупованому Маріуполі російсійські загарбники залишають вибухонебезпечні предмети по всьому місту.

Читайте також:

"ЗСУ не залишать без відповіді російські обстріли" – звернення Зеленського за 10 серпня

"ЗСУ не залишать без відповіді російські обстріли" – звернення Зеленського за 10 серпня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1222
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація