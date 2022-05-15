В Маріуполі спостерігається нетиповий рівень смертності: помирає багато людей середнього віку

В Маріуполі спостерігається нетиповий рівень смертності: помирає багато людей середнього віку

В Маріуполі місцеві мешканці повідомляють про нетиповий для “мирного життя” рівень смертності. Помирає багато людей середнього віку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил во дворах одразу виникають нові.

“Сумний поток смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири всадника Апокаліпсису в Маріуполі”, - наголосив Петро Андрющенко.

Він також додав, що врятувати людей, які фактично перебувають в заручниках у окупантів, може тільки загальна евакуація та допуск до Маріуполя гуманітарної допомоги з боку України.

Нагадаємо, що у Маріуполі масово горять розтрощені квартири через спробу окупантів відновити електрику.

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