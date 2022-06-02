В Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік окупантів - радник мера

В Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік окупантів.

До військових злочинців приєдналися співробітники поліції Маріуполя та Донецької області.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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Він опублікував в Мережі відео, на якому видно, як українські поліцейські зібралися біля однієї з будівель, на якій висять російські флаги.

Одна з тих, хто прийшов до окупантів - дівчина. Очевидно, вона раніше була співробітницею правоохоронних органів. За її словами, на бік окупантів вона перейша, тому що “їй хочеться працювати”. Проте чи дійсно це українські правоохоронці - ніде не зазначається.

“Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Гидота. Сподіваюсь, що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідасть потойбічне життя набагато швидше за справедливий суд”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти масово вивозять з Маріуполя дітей. Їх утримують в Ростовській області та під Санкт-Петербургом.

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