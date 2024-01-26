В Маріуполі "відновлені" окупантами будинки руйнуються: мешканці страждають

Одна з мешканок, виходячи з під’їзду, спіткнулася через високі пороги та зламала руку.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі відновлення десятків будинків про які рапортують окупанти, виявились “фасадними”.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Російські підрядники весною минулого року почали ремонт п’ятиповерхівки на проспекті Нахімова, 136. Після завершення робіт на стінах з’явилися тріщини, що край обурює місцевих мешканців.

Одна з мешканок, виходячи з під’їзду, спіткнулася через високі пороги та зламала руку. Жителі впевнені, що підрядники вкрали плитку, яку мали покласти.

“З наслідками так званого ремонту зіткнулися й жителі будинку по проспекту Перемоги, 125. Будівлю було пошкоджено російськими обстрілами. У 2023 році тут замінили вікна. Проте після опадів квартири залило водою, що викликало обурення мешканців. Окупанти роблять ремонти лише для “гарної картинки”. Створити дійсно комфортні умови життя маріупольців вони й не прагнуть. Адже для них захоплене місто – лише можливість наживи та майданчик для створення пропаганди”, - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, що Маріуполь хочуть перетворити на військову базу.

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