В Маріуполі закінчуються запаси їжі та води, жителям оточених окупантами міст загрожує голодна смерть - ООН

Війна в Україні також обмежить доступ до їжі для мільйонів людей в усьому світі.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликала забезпечити їй доступ до мешканців оточених російськими окупантами українських міст та зон бойових дій, насамперед Маріуполя, оскільки їм може загрожувати голодна смерть.

Про це йдеться в заяві організації.

"Ми закликаємо всіх надати нам необхідний доступ, щоб зв'язатися з людьми в містах, які перебувають в облозі. Одна справа, коли люди страждають від спустошення війни. Інша справа, коли вони вмирають від голоду", – заявив виконавчий директор ВПП Девід Бізлі після візиту до України.

Вважається, що в оточеному Маріуполі, де може перебувати біля 100 тисяч людей, закінчуються останні запаси їжі та води. Місто Миколаїв залишається недоступним через активний конфлікт у цьому районі. ВПП також стурбована кількома містами на сході країни.

У заяві організації ООН також зазначається, що через війну понад 7 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями і близько 60% із них занепокоєні тим, що не зможуть забезпечити себе їжею, адже через війну були порушені системи постачання постачання та логістики продуктів у багатьох областях України.

Також читайте Війна в Україні може спровокувати голодні бунти у бідних країнах - Світова організація торгівлі

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.