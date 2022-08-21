В Маріуполі знову скорочують перелік осіб, які отримують гуманітарну допомогу

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знову скорочують перелік осіб, які отримують гуманітарну допомогу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гуманітарки не буде, але ви тримайтесь. Від завтра в Маріуполі знову скорочують перелік осіб для видавання гуманітарки. Тепер – виключно для пенсіонерів 65+; людей з інвалідністю 1-2 груп та дітям до 3 років. Всі інші – якось самі", - розповів він.

Також, за його словами, окупанти продовжують примушувати містян до праці.

"Однак, і тут не все гаразд. Справа в тому, що російські підрядники отримують гроші з бюджету безналом. Та ще й на початку виконання робіт, а не авансом. А виплачувати маріупольцям треба готівкою і не раз в місяць, а щоденно. Тобто – грошей нема. Тому підрядники кидають і повертаються до Росії. Їх змінюють, але ситуація повторюється", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зносять зруйновані будинки, а у вцілілі заселяють будівельників із РФ (відео).

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