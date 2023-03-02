"В марте попрем": окупант розповів про наступ навесні (перехоплення)

Росіянин скаржиться на весняну відлигу, бруд, що ускладнює просування танків.

Військовослужбовець Росії розповів про нібито масштабний наступ у березні.

Про це окупант говорив зі своїм товаришем телефоном, про що свідчить перехоплення Головного управління розвідки.

З посиланням на слова "контрактників" РФ, він розповів про наступ у березні.

"Контрактники сказали, що сама маса війни буде в березні місяці. Попремо — що ті на нас, що ми на них", — сказав окупант.

Росіянин також розповів про "знайомство" з HIMARS та поміркував про чергове постачання зброї для ЗСУ.

Так, стало зрозумілим, що окупанти поїхали до Кремінної на базу заночувати, і по них відпрацювала українська артилерія з РСЗО HIMARS. У підсумку — дев’ять "200-х росіян".

"Прориви так, ідуть, бл***, то з лівого, то з правого флангу — мобільними групами прориваються, п***раси, намагаються..." — каже солдат.

Також окупант скаржиться на погодні умови, що не сприятимуть просуванню танків.

"Березень місяць, весна, знову буде бруд, бл*** — ні танки не пройдуть, ніх*я", — каже він.

Також окупант ознайомлений з інформацією щодо постачання 32-х "Леопардів" для ЗСУ.

"Танки якісь нові, коротше, їм дали, "укропам", — розповідає солдат РФ.

Додамо, раніше повідомлялося, що в Росії, в Ленінградській області, рідним загиблих у війні військових подарували піну для гоління та шампунь.

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