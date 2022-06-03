В майбутньому у світі з'явиться нова архітектура безпеки - Подоляк

Україна “поховала” дуже багато старих форматів безпеки - зокрема ООН.

В майбутньому у світі з’явиться нова архитектура безпеки.

Про це під час единого телемарафону заявив радник голови ОП михайло Подоляк.

За його словами, Україна змінила підхід до глобальної політики і спілкування між країнами.

“Нас чекає нова архитектура глобальної політики. Всі консервативні наративи, що треба спілкуватися з такими країнами як Росія на рівні. Заводити їх за стіл G20 чи G8 і таким чином знімати їх радикалізацію — все це не буде працювати. Формати, коли ми просто зібралися про щось поговорити, але не приймаємо рішень і маскуємо це дискусією — працювати не буде”, — наголосив Михайло Подоляк.

Він також додав, що вже опрацьовуються нові форми і формати, коли ти про щось говориш прямо, а не намагаєшся замаскувати.

“ООН в нинішньому вигляді не є ефективним інститутом глобальної безпеки”, - підкреслив радник голови ОП.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зруйновано адмінбудівлю та склад пиломатеріалів.

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