В Мелітополі готують судилище над адмінами проукраїнських тг-каналів: інкримінують "тероризм"

За словами Федорова, нічого не відомо про їхнє місцезнаходження, стан і про те, що з ними відбувається.

Окупаційна "влада" у Мелітополі готує судилище над адмінами проукраїнських тг-каналів ("РІА Мелітополь" і "Мелітополь - це Україна"). Загарбники інкримінують тероризм, їм загрожує до 20 років в'язниці.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону у вівторок, 31 жовтня.

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За його словами, їх ув'язнили ще 20 серпня, після 20 серпня вони зникли. Нічого не відомо про їхнє місцезнаходження, стан і про те, що з ними відбувається.

"Днями ворог виклав відео, які звичайно ж не відповідають дійсності, де люди наговорюють самі на себе - що начебто надавали дані про пересування рашистської техніки тощо. Ми маємо розуміти, що після двох місяців перебування в полоні у ворога ти будеш змушений на камеру говорити все те, що змушує ворог, щоб зберегти своє життя. Сьогодні ворог незаконно мешканцям Мелітополя інкримінує тероризм, начебто буде позбавлятии їх волі в своєму судилищі від 12 до 20 років", - повідомив Федоров.

Також, додав мер українського міста, окупанти заарештували дівчину, якій всього 19 років. Її також висувають тероризм.

"Сьогодні нам невідомий стан наших мешканців, яких ворог ув'язнив. Невідомо, де вони знаходяться, що з ними буде і коли ворог збирається розпочати те судилище. Ми вже маємо приклад, коли п'ять мешканців Мелітополя півроку піддаються судилищу в ростовському суді, де їх також звинувачують у тероризмі і ворог намагається посадити їх за грати на десятки років", - зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією мера Мелітополя, окупанти змінюють логістику на Запорізькому напрямку і перекидають озброєння.

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