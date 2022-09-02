В Мелітополі окупанти роздають повістки чоловікам, які взяли російське громадянство

В окупованому Мелітополі чоловікам, які погодилися на громадянство РФ, видають повістки.
В Мелітополі окупанти почали роздавати чоловікам, які погодилися взяти російське громадянство, повістки. Їх чекають у військкоматах.
Про це пише видання “РІА Мелітополь”.
Як повідомляється, окупанти роздають повістки чоловікам, які погодилися на російське громадянство. Отримавши “лист щастя”, їх чекають у військкоматах.
Одному з чоловіків, якому начебто потрібно було стати на військовий облік, з собою необхідно взяти водійське посвідчення категорії В та С.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловіки напали на поліцейського та відібрали його табельну зброю.
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