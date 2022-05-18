В Мелітополі партизани підірвали бронепотяг росіян: рвонуло просто під вагоном з окупантами

В Мелітополі партизани підірвали бронепотяг росіян: рвонуло просто під вагоном з окупантами

В тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.

За попередньою інфоримацією, вибухівка, яка була встановлена просто на рейках, здетонувала просто під вагоном з особовим складом. Наразі кількість постраждалих і загиблих уточнюється.

Про це повідомляє "РИА Мелітополь" та Штаб оборони Запорізького краю.

Зазначається, що дистанційний підрив бронепотяга російських оккупантів стався у районі м'ясокомбінату в окупованому Мелітополі. Внаслідок вибуху постраждало залізничне полотно і техніка.

"Склад потяга – 10 вагонів, підрив був здійснений під вагоном з особовим складом. За результатами вибуху — пошкоджено дві залізничні колії, бронепотяг зупинено, також зупинено локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепотягом", - повідомляє Штаб оборони Запорізького краю.

Нагадаємо, 17 травня вранці у Мелітополі окупанти виявили два трупи. За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.

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