"В мене тут чоловік, я його не залишу": СБУ перехопила розмову окупанта, у якого мати - українка

"В мене тут чоловік, я його не залишу": СБУ перехопила розмову окупанта, у якого мати - українка

Російський окупант народився в Україні, проте згодом переїхав до РФ.

Російський окупант, який родом із Херсонської області, обстрілює рідну матір. Жінка живе в Україні та відмовляється їхати з рідної землі.

Аудіозапис розмови окупанта з мамою опублікували у пресслужбі СБУ.

Як з'ясувалося, російський окупант народився в Україні, проте згодом переїхав до РФ і вступив до Збройних Сил. Згодом прийшов разом із окупантами на нашу землю.

“Судячи з аудіоперехоплення СБУ, рашист не надто переймається тим, яке горе приніс на Батьківщину. Він хоче лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. На інших людей йому плювати”, - розповіли в пресслужби СБУ.

Водночас жінка відмовилася їхати з дому, оскільки не може залишити чоловіка.

“Перелякана до смерті. Мене трусило два дні. Я дуже люблю синів. Но в мене тут чоловік лежить, я його самого не залишу”, - наголосила жінка.

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