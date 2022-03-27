В Мережі показали, як ЗСУ розгромила Кантемирівську танкову дивізію: її командир застрелився (фото)

В Мережі показали, як ЗСУ розгромила Кантемирівську танкову дивізію: її командир застрелився (фото)

Напередодні ввечері застрелився командир 13-го танкового полку, який входить до складу Кантемирівської дивізії.

У Мережі показали наслідки визволення українськими військовими Тростянця у Сумській області та розгрому Кантемирівської танкової дивізії.

Фото з місця бойових дій опублікували у Міністерстві оборони України.

Так, українська розвідка повідомила, що напередодні ввечері застрелився командир 13-го танкового полку, який входить до складу Кантемирівської дивізії.

“Отже, 13 номер полку виявився для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково “задвухсотили” на харківському напрямку. Ну і вишенькою на торті стало повідомлення, що в РФ командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна “елітна” Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну”, - додали в Міноборони.

Міністерство оборони України

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