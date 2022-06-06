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В Мережі розповсюджують фейкову інформацію про евакуацію з Маріуполя - Андрющенко

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В Мережі розповсюджують фейкову інформацію про евакуацію з Маріуполя - Андрющенко

Ілюстративне фото.

Деякі Telegram-канали розповсюджують неправдиву інформацію про організацію евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.

Зловмисники поширюють інформацію про нібито евакуацію з Маріуполя з району Порт-Сіті до Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.  

"Пропонують послуги власних перевізників за гроші, що начебто будуть долучатись до колони. При цьому посилаютьс, зокрема, на мій телеграм канал. Ця інформація є cвідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство. Телефон шахраїв – +30683279596", - наголосив він.

Радник мера показав фото в одному з таких каналів.

Фото: Петро Андрющенко / ©
Фото: Петро Андрющенко

Андрющенко підкреслив, що зараз не планується евакуація з Маріуполя.

Нагадаємо, Зеленський розповів про зустріч з "реальними героями" з Маріуполя.

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