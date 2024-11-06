В мережі з'явилися супутникові фото російських спорожнілих складів

Там зберігалися запаси радянських артилерійських снарядів
Супутникові знімки свідчать, що запаси радянських артилерійських снарядів у Росії близькі до вичерпання.
Про це повідомили OSINT-аналітики.
На знімках, зроблених у вересні, видно, що колись переповнені сховища тепер практично порожні.
Згідно з дослідженням, навесні 2024 року російські війська щоденно витрачали до 50 тисяч снарядів.
Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.
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