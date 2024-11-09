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З'явилися кадри наслідків удару по російському полігону за 200 км від лінії фронту

З'явилися кадри наслідків удару по російському полігону за 200 км від лінії фронту

Наслідки удару по полігону російських окупаційних військ / Фото: UAF Geolocate

Полігон розташований в Ростовській області.

У мережі з'явилися архівні кадри, які зафіксували наслідки атаки невідомого ударного безпілотного літального апарату (БПЛА) по російському військовому полігону в Ростовській області.

Про це повідомило видання UAF Geolocate.

Атаку було здійснено 3 листопада, як повідомляють росіяни у відео, удар припав на нічний час. Кадри демонструють кілька спалених наметів, що, ймовірно, були знищені внаслідок використання дрона з бойовою частиною, що містить суббоєприпаси у вигляді маленьких кульок. Така зброя є ефективною для знищення живої сили, що може пояснювати цільове враження наметів. За словами росіян, людей у наметах не було, хоча в них, як стверджують, розташовуються строковики 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії.

Наслідки удару по полігону російських окупаційних військ / Фото: UAF Geolocate / ©
Наслідки удару по полігону російських окупаційних військ / Фото: UAF Geolocate
Наслідки удару по полігону російських окупаційних військ / Фото: UAF Geolocate / ©
Наслідки удару по полігону російських окупаційних військ / Фото: UAF Geolocate

Полігон знаходиться на сході від міста Новочеркасськ, приблизно за 200 км від лінії фронту.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, втратила черговий гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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