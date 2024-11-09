З'явилися кадри наслідків удару по російському полігону за 200 км від лінії фронту

У мережі з'явилися архівні кадри, які зафіксували наслідки атаки невідомого ударного безпілотного літального апарату (БПЛА) по російському військовому полігону в Ростовській області.

Про це повідомило видання UAF Geolocate.

Атаку було здійснено 3 листопада, як повідомляють росіяни у відео, удар припав на нічний час. Кадри демонструють кілька спалених наметів, що, ймовірно, були знищені внаслідок використання дрона з бойовою частиною, що містить суббоєприпаси у вигляді маленьких кульок. Така зброя є ефективною для знищення живої сили, що може пояснювати цільове враження наметів. За словами росіян, людей у наметах не було, хоча в них, як стверджують, розташовуються строковики 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії.

Наслідки удару по полігону російських окупаційних військ / Фото: UAF Geolocate

Наслідки удару по полігону російських окупаційних військ / Фото: UAF Geolocate

Полігон знаходиться на сході від міста Новочеркасськ, приблизно за 200 км від лінії фронту.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, втратила черговий гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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