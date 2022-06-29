В Миколаєві на місці зруйнованої багатоповерхівки з-під завалів витягають людей (відео)

В Миколаєві на місці ракетного удару працюють рятувальники.
З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки витягають людей.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
За даними рятувальників, станом на 12:00 виявлено четверо загиблих та двох постраждалих, серед яких один співробітник ДСНС - чоловік травмувався під час виконання службових обов’язків.
“Врятовано одного чоловіка, ще двоє евакуйовані. Від ДСНС на місці працюють 11 одиниць техніки та 52 рятувальників”, - розповіли в управлінні.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли 7 населених пунктів Донеччини.
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