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В Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки

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В Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки

Фото: Скріншот

В Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки, який здійснили російські окупанти. 

Станом на 17:30 загинуло п’ять осіб, ще чотири постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України.

На місці розтрощеної багатоповерхівки в Миколаєві працюють рятувальники та важка техніка. Підрозділи ДСНС врятували трьох осіб.

На жаль, від влучення ворожої ракети загинули п’ять людей, ще чотири отримали травми різного ступеню тяжкості.

“Під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано співробітники ДСНС”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що мер Харкова розповів про укріплення та захист міста.

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