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В Миколаєві зросла кількість жертв від ракетного удару по багатоповерхівці

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В Миколаєві зросла кількість жертв від ракетного удару по багатоповерхівці

Фото: ДСНС України

В Миколаєві рятувальники під час розбирання завалів багатоповерхівки, яку обстріляли російські окупанти, виявили ще одне тіло.

Росіяни забрали життя мирної мешканки.

Про це повідомили в ДСНС України. 

“Щойно (станом на 15:54 - ред.), під час пошукових робіт та розбирання конструкцій знищеної п`ятиповерхівки рятувальниками виявлено тіло жінки. Таким чином, станом на зараз, вже 7 загиблих та 6 постраждалих”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що у Миколаєві росіяни ракетою "Онікс" зруйнували житловий будинок.

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