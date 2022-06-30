В Миколаєві зросла кількість жертв від ракетного удару по багатоповерхівці

В Миколаєві рятувальники під час розбирання завалів багатоповерхівки, яку обстріляли російські окупанти, виявили ще одне тіло.
Росіяни забрали життя мирної мешканки.
Про це повідомили в ДСНС України.
“Щойно (станом на 15:54 - ред.), під час пошукових робіт та розбирання конструкцій знищеної п`ятиповерхівки рятувальниками виявлено тіло жінки. Таким чином, станом на зараз, вже 7 загиблих та 6 постраждалих”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що у Миколаєві росіяни ракетою "Онікс" зруйнували житловий будинок.
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