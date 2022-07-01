В Миколаєві збільшилася кількість жертв від ракетного удару по багатоповерхівці (фото)

В Миколаєві збільшилася кількість жертв від ракетного удару по багатоповерхівці (фото)

В Миколаєві, по якому російські окупанти декілька днів тому нанесли ракетний удар, рятувальники знайшли під завалами зруйнованої багатоповерхівки ще одне тіло.

На сходовій клітині вони виявили тіло чоловіка.

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС України.

“Таким чином внаслідок теракту росіян, в миколаївській багатоповерхівці вісім людей загинуло та шість постраждало. Роботи з розбору завалів продовжуються”, - розповіли в ДСНС України.

Роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки тривають.

Нагадаємо, що зранку 29 червня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві.

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