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В Миколаєві збільшилася кількість жертв від ракетного удару по багатоповерхівці (фото)

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В Миколаєві збільшилася кількість жертв від ракетного удару по багатоповерхівці (фото)

Фото: ДСНС України

В Миколаєві, по якому російські окупанти декілька днів тому нанесли ракетний удар, рятувальники знайшли під завалами зруйнованої багатоповерхівки ще одне тіло.

На сходовій клітині вони виявили тіло чоловіка.

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС України.

“Таким чином внаслідок  теракту росіян, в миколаївській багатоповерхівці вісім людей загинуло та шість постраждало. Роботи з розбору завалів продовжуються”, - розповіли в ДСНС України.

Роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки тривають.

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Нагадаємо, що зранку 29 червня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві.

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