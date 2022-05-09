В Миколаївській області російські окупанти обстріляли селище: на пожежі загинув чоловік

В Миколаївській області російські окупанти обстріляли селище: на пожежі загинув чоловік

В Миколаївській області російські окупанти 9 травня обстріляли село Шевченкове.

Внаслідок чого виникла пожежа в гаражі з автомобілем та господарчій споруді.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, пожежа на території приватного домоволодіння виникла через ворожий обстріл Миколаївського району. Внаслідок чого загинув чоловік.

“До Служби порятунку надійшло повідомлення про займання гаража з автомобілем та господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Вогнеборці о 07:55 пожежу ліквідували на площі 70 кв. м. На місці виявлено тіло загиблого чоловіка 1942 року народження”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що російські окупанти із реактивної системи залпового вогню обстріляли Сумську область.

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