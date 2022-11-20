В Мінекономіки розповіли, скільки українців втратили роботу та виїхали за кордон через війну

Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у відбудові країни та реалізації соціальних програм, спрямованих на повернення українців додому.

Внаслідок російської агресії в Україні як мінімум 5 мільйонів людей втратили роботу.

Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників", - заявила Бережна.

Вона також наголосила, що через бойові дії Україну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття.

За її словами, наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому громадян України.

"Ми розуміємо, що на шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. І сподіваємось, що міжнародні партнери підтримають нас в цьому, зокрема, й наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту. Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну", - наголосила заступниця міністра.

Нагадаємо, в Україні безробітних залучатимуть до "Армії відновлення". Люди зможуть виконувати суспільно-корисні роботи, які мають оборонний характер. Платитимуть за це мінімальну зарплату - 6 700 грн.

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