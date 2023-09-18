В Міноборони назвали, скільки кілометрів звільнено від початку контрнаступу

Ганна Маляр розповіла про успіхи та просування українських військових.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня українські війська звільнили 2 кв. км біля Бахмута на Донеччині.

Про це пише Military Media Center.

За її словами, усього від початку українського наступу в районі Бахмута звільнено 51 кв. км.

На південному фронті Сили оборони за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км.

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Ганна Маляр зазначила, що українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку.

"Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи і протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км", - сказала заступниця міністра оборони.

Загалом за час наступальних дій на півдні ЗСУ звільнили вже понад 260 кв. км.

Звільнення Кліщіївки

17 вересня бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", підрозділів 80-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута.

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